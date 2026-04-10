Супер Ел Нињо доаѓа. Ќе влијае на времето низ целиот свет

Глобалниот временски систем е во процес на големо преструктуирање. По години Ла Ниња, тропскиот Пацифик сега се префрла во она што би можело да биде рекордно Супер Ел Нињо. Најновите анализи на океанот откриваат брзи промени под површината на западниот Пацифик, слични на оние што претходеа на претходните настани на Супер Ел Нињо.

Супер Ел Нињо делува како џиновски планетарен топлински мотор, ослободувајќи огромни количини енергија од океанот во атмосферата и значително менувајќи ги глобалните млазни струи, што би можело да влијае на климатските и временските обрасци низ целиот свет во годините што доаѓаат, пишува Severe Weather Europe.

Што е циклусот ENSO?

ENSO е кратенка за „Ел Нињо-Јужна осцилација“ и се однесува на област од екваторијалниот Тихи Океан што се менува помеѓу топли и ладни фази приближно на секои 1 до 3 години. Студената фаза се нарекува Ла Ниња, а топлиот Ел Нињо. Секоја фаза значително влијае на сложениот систем за повратни информации помеѓу океанот и атмосферата, постепено менувајќи ја глобалната циркулација на воздухот и временските обрасци низ целиот свет.

Некои настани на Ел Нињо можат да станат екстремно силни, достигнувајќи ја категоријата „Супер“, која официјално е дефинирана како аномалии на температурата на површината на морето што достигнуваат или надминуваат +2,0°C. Клучната разлика помеѓу редовен и „Супер“ Ел Нињо е интензитетот на атмосферската врска.

Додека редовниот Ел Нињо го поместува млазниот тек, Супер Ел Нињо може да предизвика големо нарушување на целата атмосферска циркулација. Последните три вакви настани се регистрирани во 1982/83, 1997/98 и 2015/16 година.

Знаци на зајакнување на Ел Нињо

Како Ел Нињо достигнува статус „Супер“ на прво место? За време на Ла Ниња, пасатните ветрови акумулираат топла вода во западниот Пацифик, создавајќи длабок слој топла вода. Супер Ел Нињо делува како „вентил“ за оваа складирана енергија.

Кога Ла Ниња слабее, западните ветрови ја туркаат таа топлина кон исток. Ако содржината на топлина во западниот Пацифик е многу висока, ослободувањето на енергија е посилно, што доведува до посилен настан. Силни западни ветрови веќе се регистрирани во последните недели, предизвикувајќи брза транзиција кон Ел Нињо.

Голем дел од јадрото на ENSO регионот е веќе во позитивни аномалии. Овој процес најдобро се гледа во промените под површината, каде што се формирал голем базен со топла вода, познат како океански Келвинов бран. Се движи кон исток, туркајќи поладна вода и излегувајќи на површина, на крајот воспоставувајќи Ел Нињо.

Споредба со историските настани на Супер Ел Нињо

Кога подземната топлина на океанот во 2026 година се споредува со минатите настани на Супер Ел Нињо, се појавува познат и силен модел. Споредбата со првата недела од април во годините на претходните два Супер Ел Нињо покажува дека западниот Пацифик во моментов е значително потопол под површината, иако главниот топол базен сè уште не е целосно развиен.

Ова е затоа што штотуку излегуваме од слаба Ла Ниња, па затоа постои временско задоцнување. Сепак, системот се прилагодува извонредно брзо, поттикнат од силни западни ветрови.

Севкупно, условите се чини дека се зрели за силен Ел Нињо, а најновите прогнози сугерираат дека би можел да биде најсилниот во последните децении. Споредбите со претходните настани, како оние во 1972 и 1982 година, сугерираат дека развојот би можел да биде најсличен на оној од 1972/1973 година.

Рекорден потенцијал

Долгорочните прогнози за глобални настани како Ел Нињо се посигурни од локалните временски прогнози бидејќи се базираат на големи и бавни промени во океанско-атмосферскиот систем. Најновата прогноза од Северноамериканскиот метеоролошки систем за предвидување (NMME) и европскиот модел ECMWF го потврдуваат развојот на силен Ел Нињо во 2026 година.

Двата системи предвидуваат дека температурните аномалии ќе го надминат прагот од +2,0°C, што би го направило настанот Супер Ел Нињо. Врвот обично се јавува помеѓу есента и почетокот на зимата. За Ел Нињо да има какво било вистинско влијание, тој мора да влијае на атмосферата, што се случува преку промена во таканаречената Вокерова ќелија – систем на растечки и опаѓачки движења на воздухот во тропските предели.

Прогнозите за јуни 2026 година веќе покажуваат силен почеток на атмосферската циркулација карактеристична за Ел Нињо, а до почетокот на есента се очекува овој процес значително да се зајакне, со длабоки последици за временските обрасци на обете хемисфери.

Првични влијанија

Се очекува Ел Нињо да почне да влијае на атмосферата до летото 2026 година. Историските податоци за летата за време на Супер Ел Нињо покажуваат тенденција за формирање области со низок притисок над источните Соединети Држави и Канада и по должината на западниот брег на Европа.

Ова поддржува посеверно струење на воздух и поумерени летни температури во Северна Америка. Најновите прогнози за летото 2026 година покажуваат многу сличен модел на притисок.

За Европа, се очекуваат температури над просекот низ целиот континент ова лето, што е типично бидејќи директните влијанија се послаби тука. На јужната хемисфера, на пример во Австралија, Ел Нињо носи значително посуви услови во текот на зимата и пролетта и го зголемува ризикот од суша.

Послаба сезона на урагани во Атлантикот

Познато е дека Ел Нињо го намалува бројот на урагани и тропски бури во Атлантикот. Ова се случува затоа што носи повисок воздушен притисок, посилни ветрови на горното ниво (струење на ветерот) и постабилна атмосфера, што го отежнува формирањето и зајакнувањето на бурите. Ова ја намалува веројатноста големи урагани да го погодат брегот на САД.

Долгорочната прогноза за врнежите од дожд за сезоната на урагани во 2026 година покажува посуви услови во главната област за развој на тропскиот систем, што укажува на значително подпросечна активност.

Аналогните модели, базирани на слични услови од минатото, исто така предвидуваат многу мирна сезона, при што системот ги идентификува условите на океанот како оние што водат до Супер Ел Нињо. Иако Ел Нињо делува како природен штит, тропските бури можат да се формираат дури и во најмирните сезони, па затоа следењето е сè уште неопходно.

Каква зима носи Супер Ел Нињо?

Главното влијание на Ел Нињо обично се чувствува во зима. Во Северна Америка, ова значи зајакнување и перзистенција на подрачјето со низок притисок над Северниот Пацифик, кое го турка поларниот млазен тек кон север.

Ова, исто така, ги менува моделите на снег. Анализата на минатите зими со Супер Ел Нињо покажува повеќе снег во западните и јужните делови на Соединетите Американски Држави, но помалку околу Големите Езера и на Североисток. Во Европа, влијанието е посложено и ублажено од Северниот Атлантик.

Податоците од минатите години со Супер Ел Нињо покажуваат намалени врнежи од снег над поголемиот дел од континентот, веројатно поради почестите јужни воздушни струи. Европа не е директно погодена од Ел Нињо, но ги чувствува ефектите од глобалните промени во атмосферската циркулација.