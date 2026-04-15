Орбан падна, на ред е Вархеи

Изборот на Петер Маѓар за следен премиер на Унгарија – со што се завршува 16-годишното владеење на Виктор Орбан – би можел да ја преобликува мрежата на влијание на Орбан во Брисел, од еврокомесарот Оливер Вархеи до MЦЦ Брисел, тинк-тенк поврзан со владата.

Неговата партија Тиса, која обезбеди двотретинско уставно мнозинство, вети дека ќе ги преориентира односите на Унгарија со ЕУ и НАТО. Иако Маѓар сè уште не ги детализирал своите планови за Брисел, тој вети големи промени за време на кампањата и по гласањето.

„Едноставна промена на владата не е доволна за да се решат овие проблеми; потребна е промена на режимот, бидејќи организирана криминална група ефикасно ја води нашата земја“, рече Маѓар.

Тој , исто така, ги повика клучните државни личности, вклучувајќи го и претседателот Тамаш Суљок, да поднесат оставка или да се соочат со отстранување. Тој, исто така, ги нападна некои од најблиските пријатели на Орбан, исто така дел од богат круг, како што е најбогатиот човек во Унгарија, Лоринц Месарош.

Во последниве години, Орбан изгради широка мрежа во Брисел за да ја унапреди својата политичка агенда и да го засили својот политички наратив. Неколку клучни личности сега се соочуваат со потенцијално отстранување, додека блиски организации може да видат намалување на нивното финансирање. Еден од најистакнатите сојузници на Орбан во Брисел е Оливер Вархеи, комесарот на ЕУ за здравство и благосостојба на животните. Ниту Маѓар ниту партијата Тиса експлицитно не го именуваа како цел, но многумина во Брисел ја гледаат промената на владата како можност да извршат притисок за негово отстранување.

Вархеји се смета за близок сојузник на Орбан и редовно присуствуваше на партиско-политички настани организирани од групата Патриоти за Европа. Тој во моментов е предмет на внатрешна истрага на Комисијата за неговата наводна улога во скандал со шпионажа.Според извештаите во печатот, постојаното претставништво на Унгарија, кое врши дипломатска работа и ги поврзува главните градови со институциите во Брисел, управувало со мрежа на шпиони насочени кон унгарски државјани кои работат во институциите на ЕУ. Комисијата отвори истрага и објави напредок во вторник, два дена по унгарските избори.

„Постигнат е напредок и Комисијата ќе го информира Парламентот откако ќе бидат завршени сите административни чекори“, изјави портпаролот на Комисијата Балаш Ујвари, одбивајќи да даде дополнителни детали.

Вархеји минатиот октомври изјави дека не бил свесен за какво било регрутирање за шпионажа за време на неговиот мандат како амбасадор. Како постојан претставник, тој работеше и заедно со идниот премиер: Маѓар служеше како дипломат помеѓу 2011 и 2015 година. Маѓар во октомври изјави дека Вархеи „не ја открил целата вистина“ за обвинувањата. Доколку наодите од истрагата имаат лош одраз врз Вархеи, ова би можело да создаде основа за негово отстранување, или од новата влада на Унгарија или од самата Комисија.

Комесарите не се обврзани да се повлечат ако нивната матична влада ја повлече довербата. Сепак, тие можат доброволно да поднесат оставка, или претседателот на Комисијата може да побара нивна оставка или да ги разреши. Во вториот случај, со согласност на засегнатата земја-членка, комесарот може да биде заменет со кандидат предложен од таа земја.

Маѓар не спомена конкретно замена на амбасадори, но позицијата на постојаниот претставник на Унгарија во Брисел е меѓу најчувствителните во дипломатската служба на земјата. Постојаниот претставник Балинт Одор, дипломат од кариера, ги спроведе клучните одлуки и вета на владата на Орбан во Брисел, вклучително и блокирање на неколку пакети санкции против Русија и спротивставување на бришењето од листата на руски бизнисмени. Одор ја започна својата дипломатска кариера во 2002 година и беше назначен на функцијата во 2022 година. Додека новата влада се подготвува да ја промени политиката на Унгарија кон ЕУ, неговата замена изгледа веројатна, иако не е сигурна. Одор не е широко ценет како лојален на Орбан, но позицијата бара целосна политичка доверба.

На прес-конференцијата во понеделникот, Маѓар сигнализираше дека има намера да се потпре на постојните дипломатски и државни службеници, без да се осврне конкретно на амбасадорите.

„Тоа што некој бил дел од систем – како кариерен дипломат, владин службеник или раководител на оддел – гледајќи го ограбувањето на нашата земја, тоа не значи дека не е добар јавен службеник. Ние сметаме на искуството на таквите луѓе“, рече Маѓар.

MЦЦ Брисел е огранок за ЕУ ​​на Колегиумот „Матијас Корвинус“, приватен образовен институт и тинк-тенк кој се смета за идеолошки столб на внатрешниот круг на Орбан. Балаш Орбан, политички директор на премиерот во заминување, претседава со кустосот на MЦЦ, додека МЦЦ Брисел го води британско-унгарскиот академик Франк Фуреди. Наведената мисија на организацијата е да влијае на политичката дебата во Брисел. И покрај резултатот од изборите, MЦЦ Брисел вели дека нема намера да ги намали своите операции.

„Планираме да продолжиме да го правиме она што го правиме во МЦЦ Брисел – не одиме никаде и имаме многу да направиме“, изјави Џон О’Брајан од МЦЦ Брисел за Еуроњуз. „Како независна организација, ќе продолжиме да истражуваме, анализираме и да се залагаме за нашите основни грижи и ќе продолжиме да ги повикуваме институциите на ЕУ на одговорност“, додаде тој.

MCC Брисел моментално се финансира преку субвенции од седиштето на МЦЦ во Будимпешта, во вкупен износ од 6,26 милиони евра во 2025 година.На својата прес-конференција, Маѓар се закани дека ќе го истражи преносот на државни средства на MCC, најавувајќи планови за посебна канцеларија за враќање на таквите средства. Тој исто така рече дека државното финансирање за МЦЦ и конзервативните собири како што е ЦПАЦ ќе биде прекинато.

„Државата нема да ги финансира овие работи – ниту настанот наречен CPAC, ниту Колегиумот ‘Матијас Корвинус’ и другите поврзани институции. Велам дека не требало да ги финансира досега. Ова беше кривично дело“, рече Маѓар.

Сепак, МЦЦ доби значителна финансиска инјекција само неколку дена пред изборите. Минатиот петок, унгарскиот нафтен гигант МОЛ одобри исплата на дивиденда од 241 милијарда форинти (приближно 662 милиони евра) на своите акционери. МЦЦ поседува 10% удел во МОЛ, што значи дека седиштето на организацијата во Будимпешта доби околу 66 милиони евра кратко пред Орбан да ја изгуби власта.