Маѓар ќе го суспендира емитувањето на вести на државните медиуми

Лидерот на Тиса и победник на парламентарните избори во Унгарија изјави дека ќе ги суспендира емитувањата на вестите од државните медиуми, за кои критичарите дома и во странство велат дека станале гласноговорник на владата под Виктор Орбан, и ќе ги врати медиумските слободи откако неговиот кабинет ќе ја преземе власта.

„Секој Унгарец заслужува јавен медиумски сервис кој ја емитува вистината“, рече Маѓар на државното радио Кошут, каде што Орбан беше гостин секоја недела, додека опозициските политичари ретко беа канети.

„Ќе ни треба малку време за да донесеме нов закон за медиуми, нов медиумски орган и да воспоставиме професионални услови за државните медиуми всушност да го прават она што треба да го прават“, додаде Маѓар.

„Тукушто бевме сведоци на последните денови од пропагандната машина. По формирањето на владата на Тиса, ќе ги суспендираме новинските услуги на ‘јавните’ медиуми сè додека не се врати нивниот карактер на јавен сервис“, напиша тој на Икс откако беше интервјуиран на државната телевизија.