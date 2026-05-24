Пезешкијан изјави дека Иран е подготвен да го смири светот дека Иранците не сакаат нуклеарно оружје

24/05/2026 18:28
Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан

 Претседателот на Иран, Масуд Пезешкијан, изјави дека иранскиот преговарачки тим нема да прави компромиси со честа и достоинството на Иран.

Пезешкијан дополнително изјави дека Иран е подготвен да го смири светот дека Иранците не сакаат нуклеарно оружје.

Истовремено, иранската агенција „Тасним“ соопшти дека сè уште останува да се решат една или две точки во текот на преговорите меѓу САД и Иран за да се стави крај на војната.

