Трамп се пофали со авионот подарен од Катар

Американскиот претседател Доналд Трамп го претстави новиот авион Боинг 747-8 кој ќе служи како Ер Форс Уан. Авионот беше дониран на САД од страна на катарската влада минатата година како она што беше опишано како „безусловен“ подарок.

Американската војска ги заврши модификациите на луксузниот авион, чија вредност се проценува на околу 400 милиони долари. „Овој авион е трансформиран во летачка Бела куќа со ниво на луксуз какво што никој досега не видел“, рече Трамп за време на говорот во заедничката база Ендрус.

Американските воздухопловни сили соопштија дека авионот сега ќе започне со почетни тест летови, кои ги опишаа како „завршен испит“ за да се тестираат сите модификации направени пред да биде ставен во употреба како претседателски транспорт.

Според соопштението на воздухопловните сили, модификациите вклучуваат подобрувања на безбедносните системи, комуникациите на мисијата, логистичката поддршка и напредните технологии. Додадено е дека сите потенцијални безбедносни ризици поврзани со претходното сопствеништво на авионот од друга земја се отстранети.

Критикувано од демократите и републиканците

Внатрешноста на авионот претрпе само мали промени, додека надворешноста е обоена во црвена, бела, сина и златна боја. Во мај 2025 година, катарското кралско семејство го донираше луксузниот Боинг 747-8 на Министерството за одбрана на САД за да стане дел од флотата позната како Ер Форс Уан, која се користи за транспорт на американскиот претседател.

Откако донацијата на авионот од страна на Катар беше објавена минатата година, таа беше критикувана од демократите и републиканците, вклучувајќи ги и некои од сојузниците на Трамп. Критичарите тврдеа дека прифаќањето на толку голем подарок претставува судир на интереси и може да го прекрши Уставот на САД.

Иако федералните прописи предвидуваат дека американските службеници можат да прифаќаат подароци во вредност не поголема од 480 долари, Белата куќа инсистира дека прифаќањето на авионот било легално и објави дека тој ќе биде даден на претседателската библиотека на Трамп по завршувањето на неговиот мандат.

„Кога ќе го видите квалитетот на конструкцијата на овој авион, нема да им верувате на своите очи. Квалитетот на дрвото, квалитетот на материјалите, квалитетот на моторите, овие мотори се најдобри во светот. Нема ништо слично. Навистина е голема чест да се има авион како овој. Сакам да му се заблагодарам на емирот на Катар“, рече Трамп.

Боинг ќе испорача два авиона VC-25B

Пред пристигнувањето на катарските авиони, флотата на „Ер Форс Уан“ се состоеше од два авиона 747-200B кои се во употреба од 1990 година. Според директорот за комуникации на Белата куќа, Стивен Чунг, се чини дека еден од тие постари авиони сега е пензиониран.

„Браво, добар и верен слуго“, напиша Чунг на социјалната мрежа X покрај фотографија од стариот авион, додавајќи: „Последниот лет“.

Американските воздухопловни сили соопштија дека новиот „Боинг 747-8“ ќе служи како привремен претседателски транспорт сè додека „Боинг“ не испорача два долгоочекувани авиони VC-25B, наменети за долгорочна употреба како дел од флотата на „Ер Форс Уан“. Нивната испорака постојано се одложуваше поради значителни доцнења во производството.