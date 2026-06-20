Птичјиот грип пристигна на сите континенти

Австралија го потврди својот прв случај на птичји грип H5N1, со што високо заразниот сој на вирусот се појави на последниот континент каде што не е регистриран. Австралиското Министерство за земјоделство соопшти дека болеста е откриена кај птица преселница, кафеавата рибарка, во оддалечена област на Западна Австралија, објави Би-Би-Си.

Министерката за земјоделство Џули Колинс изјави во саботата дека заразената птица е пронајдена на плажа во Националниот парк Кејп Ле Гранд, во близина на градот Есперанс, околу 700 километри југоисточно од Перт. „Сите знаевме дека не можеме засекогаш да бидеме имуни на птичји грип“, изјави Колинс на прес-конференција. Таа додаде дека има втор сомнителен случај, јужен морков пронајден исцрпен на плажа во Есперанс, но нагласи дека „моментално нема докази за масовни смртни случаи“.

Одговор на властите

Комесарот за загрозени видови Фиона Фрејзер изјави дека властите ќе знаат „за неколку дена“ дали вирусот се проширил на други животински популации во Австралија, објави националниот радиодифузер АБЦ. Во извештајот се цитира и главната ветеринарна службеничка во земјата, Бет Куксон, која вели дека властите „долго време се подготвувале за ова“ и дека во саботата се состанал комитет за итни случаи за болести кај животните.

Смртоносен сој на оддалечени острови

Симот H5N1 на птичји грип за прв пат е откриен на оддалечените територии на Австралија, островот Херд и островите Мекдоналд во јужниот Индиски Океан, во октомври минатата година. Студија објавена оваа недела проценува дека од август минатата година, сојот H5N1 убил околу 13.000 фоки-младенчиња од колонија од 17.000 на островот Херд, што претставува повеќе од 75 проценти од колонијата. Научниците, исто така, регистрирале поголем број на смртни случаи од очекуваниот меѓу популациите на пингвини. Се верува дека птичјиот грип веројатно го донеле птиците преселници од француските острови Крозе, оддалечени околу 1.800 километри.

Што е птичји грип?

Птичјиот грип е болест предизвикана од вирус кој ги инфицира птиците, а повремено и други животни како што се лисиците, фоките и видрите. Главниот сој што циркулира кај дивите птици низ целиот свет е познат како H5N1, а првпат се појави во Кина кон крајот на 1990-тите. Миграциите на птиците доведоа до епидемии на болеста кај домашната живина и дивите птици, а во многу ретки случаи, и луѓето се заразиле, обично преку контакт со заразени животни.