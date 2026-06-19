Под притисок на Маѓар лидерите на ЕУ ја отстранија фразата „забрзан пристап“ за Украина

Лидерите на ЕУ ја отстранија фразата за „забрзаниот пристап“ на Украина од конечната декларација на инсистирање на унгарскиот премиер Петер Маѓар. Тој самиот го изјави ова на Икс. Тој рече дека „не било лесно“, но конечно се согласиле да ја отстранат фразата „во последен момент“.

Во конечната верзија се наведува дека ЕУ го поздравува одржувањето на меѓувладината конференција за пристапување на Украина во Унијата и отворањето на кластерот за фундаментални прашања на 15 јуни 2026 година и „се радува на отворањето на други кластери во согласност со пристапот базиран на заслуги“.

Украина стана кандидат за членство во ЕУ во 2022 година, поднесувајќи ја својата апликација веднаш по целосната инвазија на Русија. Процесот на пристапување бара реформи во 33 области, групирани во шест блока (или „кластери“). Овие реформи мора да обезбедат усогласеност со демократските и економските стандарди.

Преговорите за пристапување официјално започнаа во јуни 2024 година, но беа блокирани од Будимпешта долго време. Ситуацијата се промени откако Маѓар дојде на власт: тој се согласи да го повлече ветото во замена за ветувањето на Украина за проширување на правата на унгарското малцинство што живее во Закарпатија.

Претходно, претседателот Володимир Зеленски повика процесот на пристапување на земјата во ЕУ да се заврши до 2027 година, нагласувајќи дека тоа ќе биде клучна гаранција за безбедноста и за Украина и за Европа. Сепак, многумина во Унијата се противат на брзањето, инсистирајќи на целосно почитување на сите барања, вклучително и мерките против корупцијата.