Се судрија возови кај Лондон, има повредени (видео)
Британската транспортна полиција денес соопшти дека реагира на извештаите за судир меѓу два воза на околу 100 километри северно од Лондон, додека медиумските извештаи тврдат дека неколку лица се повредени во инцидентот.
Во видео објавено на социјалните мрежи, може да се види како предниот дел од едниот воз удира во задниот дел од другиот, но двата воза останале на шините.
Службите за итни случаи на Источна Англија соопштија дека испратиле повеќе тимови, вклучително и воздушна амбуланта, на местото на судирот на железничката линија јужно од Бедфорд, и ги повикаа луѓето да ја избегнуваат областа.
🚨🇬🇧 Dos #trenes de alta #velocidad chocaron cerca de #Bedford, Inglaterra. Más de 30 unidades de emergencia y ambulancias aéreas atienden la zona; hasta el momento no se ha informado el número de personas lesionadas.#FernandoCanales #UltraNoticiasPuebla #Puebla pic.twitter.com/YegSZT8QXi
— Ultra Noticias Puebla (@Ultrapuebla) June 19, 2026
Министерката за транспорт Хајди Александар изјави дека службите за итни случаи се на местото на настанот јужно од Бедфорд, а исто така ја повика јавноста да се држи подалеку.
Ист Мидлендс Рејлвеј соопшти дека не може да работи со услуги до и од Лондон до крајот на денот, додека Темзлинк соопшти дека сите линии меѓу Лутон и Бедфорд се блокирани поради инцидентот, кој е под истрага.