Се судрија возови кај Лондон, има повредени (видео)

19/06/2026 22:17

Британската транспортна полиција денес соопшти дека реагира на извештаите за судир меѓу два воза на околу 100 километри северно од Лондон, додека медиумските извештаи тврдат дека неколку лица се повредени во инцидентот.

Во видео објавено на социјалните мрежи, може да се види како предниот дел од едниот воз удира во задниот дел од другиот, но двата воза останале на шините.

Службите за итни случаи на Источна Англија соопштија дека испратиле повеќе тимови, вклучително и воздушна амбуланта, на местото на судирот на железничката линија јужно од Бедфорд, и ги повикаа луѓето да ја избегнуваат областа.

Министерката за транспорт Хајди Александар изјави дека службите за итни случаи се на местото на настанот јужно од Бедфорд, а исто така ја повика јавноста да се држи подалеку.

Ист Мидлендс Рејлвеј соопшти дека не може да работи со услуги до и од Лондон до крајот на денот, додека Темзлинк соопшти дека сите линии меѓу Лутон и Бедфорд се блокирани поради инцидентот, кој е под истрага.

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