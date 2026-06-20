САД и Иран ги продолжуваат мировните преговори во Швајцарија

20/06/2026 09:01

Вашингтон – Американскиот пратеник Стив Виткоф и иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи се на пат кон Швајцарија за да ги продолжат мировните преговори, објави Аксиос.

Иран и САД потпишаа рамковен договор во средата кој предвидува сеопфатен крај на воените конфликти во регионот.

Првичната рунда разговори меѓу Иран и САД планирана за петок, чија цел беше унапредување на рамковниот договор, беше откажана во последен момент.

Цитирајќи американски функционер, Аксиос објави дека Виткоф е на пат кон Швајцарија за да му се придружи на зетот на американскиот претседател Доналд Трамп, Џаред Кушнер, кој веќе е таму, а се очекува да пристигне и шефот на иранската дипломатија Арагчи.

Во 60-те дена по договорот, преговарачите треба да работат на конечен договор што ќе донесе траен крај на војната во регионот, која започна со нападите на САД и Израел врз Иран на крајот на февруари.с

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