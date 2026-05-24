Најмалку едно лице загина при уривање на зграда во Филипините

Еден маж загина при уривање на деветкатна зграда во изградба во градот Анхелес на Филипините.

Најмалку 20 работници остануваат затрупани под урнатините, соопштија локалните власти.

Во часовите пред инцидентот во областа имало силни врнежи од дожд. Според властите, сепак, сè уште не е јасно дали тоа го предизвикало уривањето на зградата, која била планирана да биде хотелски и станбен комплекс.

– Сè уште е премногу рано да се шпекулира што го предизвикало уривањето на зградата – изјави Џеј Пелајо, портпарол на градот Анхелес.

– Спасувачките операции сè уште се во тек – додаде тој.

Досега се спасени осум работници со полесни повреди, додека други 11 успеале самите да се извлечат од урнатата зграда, рече Пелајо.

Според претходните информации, меѓу 30 и 40 луѓе биле затрупани под урнатините.

Градот Анхелес се наоѓа на околу 80 километри северно од главниот град Манила. Таму се наоѓаше голема база на американските военовоздухопловни сили до почетокот на 90-тите години.