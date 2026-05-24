Над 200 сомнителни смртни случаи од ебола во Конго

24/05/2026 19:27

Повеќе од 200 лица починаа во епидемијата на ебола во Демократска Република Конго, од вкупно 867 пријавени случаи на сомнителна зараза, соопшти синоќа Министерството за здравство на земјата.

Според официјалните податоци, 204 смртни случаи во три провинции на оваа голема централноафриканска држава најверојатно се предизвикани од вирусот.

Во претходниот извештај на Светската здравствена организација (СЗО), објавен во петокот, беа наведени 177 сомнителни смртни случаи од 750 заразени лица.

ДР Конго на 15 мај прогласи епидемија на ебола предизвикана од сојот бундибугио, против кој не постои вакцина ниту специфичен третман, а стапката на смртност достигнува и до 50%.

Во земјата во моментов само неколку лаборатории вршат тестирања за вирусот, а жариштето на заразата се наоѓа во оддалечен и тешко пристапен регион каде што дејствуваат вооружени групи.

Бројот на официјално потврдени смртни случаи од болеста се искачи на 10, додека бројот на лабораториски потврдени заразени достигна 91, соопшти Министерството за здравство.

Десет држави се изложени на ризик од ширење на заразата, предупреди вчера директорот на Здравствената агенција на Африканската Унија, Жан Касеја. Станува збор за Јужен Судан, Руанда, Кенија, Танзанија, Етиопија, Конго, Бурунди, Ангола, Централна Африка и Замбија.

СЗО оцени дека епидемијата претставува мал ризик на глобално ниво.

