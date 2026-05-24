(Видео) Русите ја лансираа разорната ракета „орешник“, се огласи Зеленски

Русија во неделата ја потврди третата употреба на својата нова балистичка ракета со среден дострел Орешник за напад врз Украина

Руското Министерство за одбрана соопшти дека ракетата е употребена како одговор на украинските „терористички напади“ врз руски цивилни цели, објави новинската агенција Интерфакс. Украинските власти соопштија дека ракетата го погодила големиот град Била Церква во регионот Киев.

Москва, исто така, ја распореди ракетата Орешник, што на руски значи „лешник“, во Белорусија. Ракетата може да носи и конвенционални и нуклеарни боеви глави. Нејзината екстремно голема брзина до 12.000 километри на час, со дострел до 5.000 километри, ја прави потенцијална закана за целиот европски континент.

Зеленски го опиша нападот врз Орешник како „вистински неодговорен“. „Важно е ова да не помине без последици за Русија“, рече тој. Тој не даде детали за штетата во Била Церква.

Тоа беше, рече тој, третата употреба на оружјето во војната на Русија против Украина. Првиот пат кога беше употребен без боеви глави беше во Днепар во југоисточна Украина во ноември 2024 година, а вториот пат во јануари оваа година во западна Украина.

Зеленски претходната вечер предупреди, повикувајќи се на информации од западните разузнавачки служби, за можен нов напад врз Орешник. Серија експлозии се слушнаа во Киев и околината рано наутро, при што загинаа четири лица, а повеќе од 60 беа повредени, а руската страна наводно испали 90 ракети и околу 600 беспилотни летала.