Американскиот сенатор вознемирен од договорот со Иран, па се скара со советникот на Трамп: Молчи, дете, возрасните зборуваат!

Најавата на претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, дека Америка е блиску до договор со Иран за завршување на војната го вознемири републиканскиот сенатор Тед Круз, кој влезе во конфликт со еден од советниците на Трамп.

Круз, кој се гордее со својата поддршка за Израел, повика САД да продолжат со воените напади врз Иран, на што му се придружи и колегата член на американскиот Сенат, Линдзи Греам.

Овие двајца сенатори, заедно со неколку други американски политичари тесно поврзани со Израел, се залагаат за воена операција во Иран што би завршила со соборување на сегашната влада, што Круз го откри во својот пост.

„Ако резултатот од договорот беше дека исламистите, кои бараат „смрт на Америка“, би добиле милијарди долари, можност да продолжат да збогатуваат ураниум и да развиваат нуклеарно оружје и да имаат ефикасна контрола врз Ормутскиот теснец, тогаш тоа би била голема грешка“, смета Круз.

Поради оваа објава, тој влезе во конфликт со советникот на Трамп, Алекс Брусевиц, кој е познат по тоа што го советуваше американскиот претседател во предизборната кампања да води подкасти, што му донесе значително зголемување на популарноста кај помладите гласачи.

„Добро, Тед, никој не те праша брате. Престани да ја оцрнуваш работата на претседателот Трамп и неговата администрација“, напиша Брусевиц на X.

Наскоро Круз му одговори со навредлив тон.

„Молчи, дете, возрасните зборуваат. Јас не сум ни твој „брат“. Младите политички измамници кои се залагаат за смирување на Иран не му помагаат на претседателот“, напиша Круз.

Нивната расправија на социјалните мрежи привлече големо внимание во САД, со посебен фокус на огромните разлики во рамките на Републиканската партија помеѓу оние кои сакаат да ја продолжат војната и оние кои поддржуваат политика на постигнување договор со Иран.

Втората група е претежно составена од луѓе кои се со Трамп поради неговото ветување дека нема да започне нови војни, додека политичарите, како Круз и Греам, не ги кријат своите врски со израелското раководство.