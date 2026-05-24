Актер од „Вирџин Ривер“ пронајден мртов, полицијата истражува убиство

Канадскиот актер Стјуарт Меклин, кој публиката го виде во ТВ-сериите „Вирџин Ривер“ и „Стрела“, е пронајден мртов во Британска Колумбија, а полицијата ја истражува неговата смрт како убиство.

Останките на 45-годишниот актер се пронајдени во областа Лајонс Беј. Меклин последен пат бил виден на 15 мај во неговиот дом во истиот град и бил пријавен за исчезнат три дена подоцна во полицијата во Сквамиш.

Полицијата собира докази

Интегрираниот тим за истрага на убиства на Канада соопшти дека случајот во моментов се смета за изолиран. Истражителите работат на реконструкција на движењата на Меклин пред неговото исчезнување, прегледувајќи ги снимките од надзорните камери и разговарајќи со луѓе кои може да имаат корисни информации.

„Како што напредува истрагата, истражителите за убиства собираат и анализираат докази, ги прегледуваат снимките од надзорните камери и спроведуваат интервјуа за да состават временска рамка за движењата на г-дин Меклин до 15 мај 2026 година“, рече каплар Естер Тапер.

Глумеше во познати телевизиски серии

Стјуарт Меклин имаше голем број телевизиски улоги, вклучително и во сериите „Вирџин Ривер“, „Стрела“, „Убиство во мал град“ и „Среќно лице“.

Истрагата за неговата смрт е во тек, а полицијата сè уште не објавила дополнителни детали за можен осомничен или мотив.