Естонската централна банка ги повика граѓаните да чуваат готовина, Полјаците веќе имаат дел од своите заштеди во кеш

Препораките за чување готовина дома првпат се појавија во Естонија, поради ризикот од нарушување на системите за плаќање и трансакции. И покрај ова, истражувањата покажуваат дека употребата на готовина во Естонија се намалува и дека сè поголем број граѓани претпочитаат дигитални плаќања, што е дополнителна причина за привлечноста на централната банка таму.

Министерот за финансии на Полска смета дека е разумно да се има одредена сума готовина дома, особено во случај на краткорочни проблеми со електронските плаќања.

Иако Полјаците традиционално чуваат дел од своите заштеди во готовина, темата повторно стана актуелна во контекст на финансиската безбедност и промените во системите за плаќање.

Естонската централна банка ги советуваше граѓаните да бидат подготвени за можни нарушувања во функционирањето на услугите за плаќање и да имаат одредена сума готовина дома. Ова го поставува прашањето дали сличен пристап би имал смисла во Полска.

За време на ТВ-емисијата „Графити“, министерот за финансии Анджеј Домански зборуваше за оваа пригода. На прашање на новинарот Марчин Фијолко, Домански истакна дека Полјаците веќе го чуваат својот имот во физичка форма во голема мера.

„На Полјаците не треба да им го препорачуваме тоа, бидејќи како општество веќе чуваме голем дел од нашите заштеди во готово“, рече Домански.

Во исто време, тој додаде дека е разумно да се има барем мала резерва пари дома.

„Секако, мислам дека секој треба да има пари издвоени за непредвидени ситуации. Доколку се појават апсолутни кризни околности“, додаде министерот за финансии.

Домански нагласи дека не треба да се претпоставуваат екстремни сценарија за оваа препорака да има смисла. „Не мора да биде војна или големи настани“, рече тој.

Како пример, тој наведе претходни случаи на привремени проблеми во работењето на платните системи. „Имавме таква ситуација минатата година“, се присети Домански, додавајќи дека не сака да дава недвосмислен совет.

„Нема да давам конкретни препораки, но секако треба да бидете подготвени за ситуација во која системот за плаќање не работи неколку часа“, заклучи полскиот министер за финансии, пренесе Блиц.