Застрашувачки снимки од Индија: Огромно свлечиште го уништи патот пред колона возила

Огромно свлечиште го погоди планинскиот пат во северна Индија во понеделник, целосно отсекувајќи ги локалните села од остатокот од светот.

Драматични снимки од очевидци, кои се шират на социјалните мрежи, го покажуваат ненадејното уривање на планинска падина која го збришала патот за само неколку секунди пред очите на шокираните возачи.

Инцидентот се случил на планинскиот пат помеѓу селата Багеигар и Чанџу во индиската федерална држава Химачал Прадеш. Според официјалните информации од надлежните служби, за среќа немало човечки жртви. Возачите успеале навреме да реагираат и да ги запрат своите возила откако забележале дека паѓаат помали камења, што бил клучен предупредувачки знак пред главното уривање.

Поради прекинот на сообраќајот, од двете страни на уништените делови се формирале километри долги колони, додека околните населени места останале целосно отсечени. Надлежните екипи пристигнале на терен кратко време по инцидентот и го започнале тешкиот процес на расчистување на тони земја и камења.

Експертите велат дека ова масовно свлечиште се случило како резултат на неодамнешните обилни дождови и снежни врнежи, кои драстично го зголемија ризикот од свлечишта во овој регион. Ситуацијата останува загрижувачка, бидејќи метеоролозите издаваат предупредувања за нови врнежи од дожд во наредните денови, што би можело да ја отежни рехабилитацијата и да предизвика нови свлечишта.

Патем, регионот Чамба во Химачал Прадеш е меѓу областите со најголем ризик од свлечишта. Специфичната комбинација на екстремно стрмен и непристапен терен и сè почести екстремни временски услови, кои дополнително се интензивираа од глобалните климатски промени, ја зголемуваат фреквенцијата и разорната моќ на ваквите природни катастрофи од година во година.