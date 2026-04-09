Новиот граничен премин меѓу Бугарија и Македонија доби „зелено светло“ во Софија
Еколошките процедури за изградба на новиот граничен премин меѓу Бугарија и Северна Македонија се одобрени од Врховниот експертски совет за животна средина при Министерството за животна средина и води, објави Министерството за регионален развој и јавни работи. Одлуката дава „зелено светло“ за спроведување на инвестицискиот предлог за изградба на граничниот премин Струмјани – Берово (Клепало), поврзаната инфраструктура и патот III-1008 од Струмјани до границата.
Одобрена е опцијата 1 за трасата, која предвидува пократок премин, помал обем на градежни активности и ограничено влијание врз животната средина.
Избраното решение е во согласност со барањата за заштита на природата, вклучувајќи ги и целите за заштита на зоната „Кресна – Илинденци“ од мрежата Натура 2000. Тоа овозможува имплементација на инфраструктурата со минимално влијание врз природните предели и биодиверзитетот.
Новиот билатерален граничен премин, кој ќе биде лоциран на територијата на општините Струмјани и Берово, е стратешки проект во рамките на Приоритетот 2 „Поповрзан прекуграничен регион“ од програмата Interreg VI-A IPA Бугарија – Северна Македонија, управувана од Министерството за регионален развој и јавни работи. Вкупната вредност на проектот е 11 милиони евра, вклучувајќи го и националното кофинансирање од двете земји.
Водечки партнер е администрацијата на округот Благоевград, а партнер од Република Северна Македонија е Царинската управа.
Успешното завршување на процедурите за заштита на животната средина е важен чекор кон имплементација на проектот, посочува надлежниот оддел.