Новиот граничен премин меѓу Бугарија и Македонија доби „зелено светло“ во Софија

Еколошките процедури за изградба на новиот граничен премин меѓу Бугарија и Северна Македонија се одобрени од Врховниот експертски совет за животна средина при Министерството за животна средина и води, објави Министерството за регионален развој и јавни работи. Одлуката дава „зелено светло“ за спроведување на инвестицискиот предлог за изградба на граничниот премин Струмјани – Берово (Клепало), поврзаната инфраструктура и патот III-1008 од Струмјани до границата.

Одобрена е опцијата 1 за трасата, која предвидува пократок премин, помал обем на градежни активности и ограничено влијание врз животната средина.

Избраното решение е во согласност со барањата за заштита на природата, вклучувајќи ги и целите за заштита на зоната „Кресна – Илинденци“ од мрежата Натура 2000. Тоа овозможува имплементација на инфраструктурата со минимално влијание врз природните предели и биодиверзитетот.