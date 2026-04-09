Новиот граничен премин меѓу Бугарија и Македонија доби „зелено светло“ во Софија

09/04/2026 11:23

Карта: МРРБ

Новиот билатерален граничен премин, кој ќе биде лоциран на територијата на општините Струмјани и Берово, е стратешки проект во рамките на Приоритетот 2 „Поповрзан прекуграничен регион“ од програмата Interreg VI-A IPA Бугарија – Северна Македонија, управувана од Министерството за регионален развој и јавни работи. Вкупната вредност на проектот е 11 милиони евра, вклучувајќи го и националното кофинансирање од двете земји.

Водечки партнер е администрацијата на округот Благоевград, а партнер од Република Северна Македонија е Царинската управа.

Успешното завршување на процедурите за заштита на животната средина е важен чекор кон имплементација на проектот, посочува надлежниот оддел.

Поврзани содржини

Со 5 милиони долари од САД ќе се унапредуваат државните сајбер капацитети
Васил Пеевски е најдобар македонски бармен, ќе не претставува на Светското првенство во Макао
Поп-пејачката Бојана Скендеровски стана амбасадор на хуманоста на Домот за деца без родители „11 Октомври“
Анализи имало, но резултатите се во Обвинителството – родителите прашуваат од што им умреле децата во „Пулс“
ДЗР: Не се грижиме за старите – Стратегијата истечена во 2020 година
На Величетврток родители на загинатите во Пулс одат пред Судска медицина во потрага по одговори
Без вода неколку улици и училиштето „Димитар Влахов“
Делови од Центар и Ѓорче Петров времено без струја

Најчитани