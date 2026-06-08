УХМР: Пороен дожд, грмежи и засилен ветер во западните и југозападните делови од државава

08/06/2026 19:04

Попладнево во западните и југозападните делови имаше локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер во околината на Охридско – Преспанскиот, Дебарско – Кичевскиот и Полошкиот регион, информира Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

Како што посочуваат, попладнево продолжува нестабилноста во западните и југозападните делови, а до крајот на денот има услови за појава на нестабилност и во југоисточните делови од државата.

Ќе дува слаб ветер од северен правец.

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