Поплавени улици во Битола, ЈКП „Нискоградба“ интервенира по обилниот дожд во градот

08/06/2026 21:23

Големите количини на дожд кои попладнево паднаа во Битола предизвикаа проблеми во нормалното функционирање во делови од градот, информираа од Општина Битола и потврдија дека екипи на  ЈКП „Нискоградба“ Битола се на терен.

-Се интервенираше во населба „Стрелиште“ на улицата „8 септемрври“ кај бензинската станица на „Лук оил“, населба Карпош-Кланица на потегот кој излегува на улицата „Железничка“,  на улицата „Железничка“ на потегот кај „Император“, населба „Стрчин“ на реката Курдерес, улица „Патризанска“ пред Медицина на трудот, Горно Оризари на улица „Крте Нале“ одводниот канал, Раштански порој, на  улица „Бурса“ и на  улица „Цар Самоил“. Исто така екипи на „Нискоградба“ ќе интервенираат на улицата која води кон село Раштани, а имаше и помали интервеници во „Бадембалари“, населбата „Баир“, на улицата „Широка“ каде решетките не можеа да ја соберат водата од ридот, потоа на улицата „Васко Карангелевски“ на стариот Курделес кој излегува на улицата „Смилевски конгрес“, соопштија од тамошната локална самоуправа.

Екипи на „Нискоградба“ ќе интервенираат и на патот за Брусник и Лавци.

Поврзани содржини

(Фото) Со пригоден концерт во Скопје одбележан роденденот на Кралот Чарлс Трети
УХМР: Пороен дожд, грмежи и засилен ветер во западните и југозападните делови од државава
Клиничкиот центар во Скопје треба да се гради на платото пред базенот Борис Трајковски, вели Мицкоски
Од мај до август се скенира состојбата во здравството: Ќе се зголеми ли квалитетот?
Ослободителна пресуда за таткото на Васил Јованов, кој смртно ја прегази Фросина Кулакова
Завршни зборови во процесот на поранешната директорка на Средношколскиот дом во Битола
Шабан Салиу не потпишал дел од контролите на ДЗС за „Пулс“: Кој го држел пенкалото?
Несекојдневно и интересно: Учениците од Ново Село во балон ја завршија учебната година

Најчитани