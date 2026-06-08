Шабан Салиу не потпишал дел од контролите на ДЗС за „Пулс“: Кој го држел пенкалото?

Дискотеката „Пулс“, но и други објекти во градот Кочани, не биле опфатени во плановите за надзор на Дирекцијата за заштита и спасување, беше посочено на продолжението на судењето за пожарот во кочанската дискотека. Во судницата на денешното рочиште за пожарот во „Пулс“ беа презентирани планови за квартални инспекциски контроли, годишни програми и службени документи на Дирекцијата за заштита и спасување, потпишани со името на Шабан Салиу кој од 2012 до 2017 бил директор на институцијата.

Салиу реагираше дека дел од потписите на документите не се негови, иако на нив стои неговото име како директор.

Обвинителството посочи дека во 2015 година Кочани немало назначен инспектор, што се гледа и од доказите за годишните програми и распоредот на инспектори. И покрај тоа, во 2015 година инспектори од Скопје извршиле надзор само врз еден правен субјект со низок ризик, што обвинителството го оцени како селективно.

Во делот на угостителските објекти, програмата за 2012 до 2014 година предвидувала надзор врз поголеми хотели, ресторани и мотели, но кафулињата и дискотеките повторно не биле опфатени.

Александар Наунов од здружението „16 Март“ оцени дека денешното рочиште отвора уште посериозни прашања.

-Денес во судница слушнавме одбрана дека дел од потписите не биле на обвинетиот. Иако на документите стоело неговото име како директор, остана впечаток дека најголемото прашање повеќе не е кој ја водел институцијата, туку кој го држел пенкалото- истакна Наунов.

Тој додаде дека ако навистина некој друг потпишувал наместо директорот, тогаш тоа укажува на системски пропусти.

-Ако некој можел да става туѓ потпис, да поминуваат планови и извештаи без знаење на раководството, тогаш прашањето е каде била контролата. Директорската функција не е рамка за име на документ, таа носи одговорност за тоа што излегува од институцијата – нагласи Наунов.

Според него, јавноста оправдано се прашува чиј бил потписот, кој го дозволувал тоа и како таквата пракса можела да трае со години.

Во пожарот што избувна на 16 март 2025 година во дискотеката „Пулс“ во Кочани загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени, дел од нив со тешки изгореници. Настанот предизвика широка јавна реакција и отвори прашања за безбедносните стандарди, инспекциските надзори и примената на прописите за работа на угостителските објекти.