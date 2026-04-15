„Мислам дека е доста убаво“: Трамп сподели ВИ слика на која Исус го прегрнува

Американскиот претседател Доналд Трамп сподели слика генерирана од вештачка интелигенција на која е прегрнат од Исус на својот профил на социјалната мрежа Truth Social, со американското знаме во позадина.

Тој напиша со сликата: „На радикалните левичарски лудаци можеби нема да им се допадне ова, но мислам дека е доста кул!!! Претседател DJT“, напиша Трамп.

На сликата, која брзо стана вирална, Исус стои зад Трамп и го прегрнува, додека Трамп стои на подиумот. Сликата ја сподели Трамп од неговиот профил Irish for Trump (@Dkelly4congress), со натпис: „Никогаш не сум бил особено религиозен човек… но не се чини ли дека, со сите овие сатански, демонски, монструозни жртвувачи на деца што излегуваат… дека Бог можеби ја одиграл својата карта – адут! (trump card, заб.).“

Само пред неколку дена, Трамп објави и слика од вештачка интелигенција на која е прикажан како Исус, облечен во бел фустан и со сцени што потсетуваат на религиозни мотиви. Најавата предизвика реакција, вклучително и критики од христијански групи и конзервативни коментатори кои ја нарекоа богохулна.

По бран критики, Трамп ја избриша објавата, а потоа тврдеше дека тоа не е приказ на Исус, туку дека мислел дека сликата го прикажува како доктор. „Мислев дека сум прикажан како доктор“, рече тој, додека ги обвини медиумите за обвинувањата дека сликата со вештачка интелигенција е несоодветна.

Интересно е што реакциите на сликата на Трамп со вештачка интелигенција на која го прикажува како Исус не дојдоа само од политичката левица. Некои од поддржувачите на Трамп, вклучително и конзервативните коментатори, исто така ги критикуваа ваквите објави, сметајќи ги за невкусни и навредливи за верниците.