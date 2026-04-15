Федоров: Украина ги држи позициите на фронтот, руските сили трпат огромни загуби

Украинскиот министер за одбрана, Михаило Федоров, изјави денеска дека Украина ги држи своите позиции на бојното поле и го зголемува притисокот врз руските сили, истакнувајќи дека руските загуби сега го надминуваат месечното ниво на мобилизација што Кремљ може да го поднесе.

„Го правиме секој метар украинска земја исклучително скап за непријателот. Русија сега губи 254 војници на квадратен километар. Во регионот Доњецк, непријателот губи просечно 428 војници на квадратен километар“, рече Федоров на состанокот на Контакт групата за одбрана на Украина.

Тој додаде дека украинската воздушна одбрана е значително зајакната и дека стапката на пресретнување на крстосувачки ракети достигна 80 проценти, додека, како што изјави, пресретнувањето на беспилотни летала надминува 90 проценти, „и покрај многу тешката зима во која Русија се обиде да ја уништи енергетската инфраструктура на Украина“, објавува порталот РБК Украина.

„Помеѓу ноември и март, Кремљ лансираше против Украина 462 балистички ракети, речиси 600 крстосувачки ракети и 27.000 беспилотни летала од типот Шахед. За да го уништи нашиот енергетски систем и да го остави нашиот народ во мрак. Но, Украина издржа“, истакна Федоров.

Министерот рече дека Украина се стреми кон мир и продолжува со дипломатските напори, истакнувајќи дека „дипломатијата мора да се зајакне со притисок на бојното поле и напади врз Русија со цел да се намали нејзината способност да одржува војна“.

„Украина го зголемува притисокот врз руската економија. Особено во енергетскиот сектор. Нашите акции ја нарушуваат логистиката, ги зголемуваат трошоците и ги намалуваат достапните ресурси за финансирање на оваа војна“, заклучи министерот за одбрана на Украина.

Тој изјави дека следниот, 35-ти состанок на Контакт групата за одбрана на Украина е закажан за 15 јуни, а главните теми на состанокот ќе бидат зајакнувањето на воздушната одбрана и развојот на беспилотни системи.

„Ќе се подготвиме за следниот состанок во форматот Рамштајн, кој ќе се одржи во јуни. Имаме многу работа да завршиме внатрешно“, рече Федоров по 34-от состанок на групата во Берлин, пренесува „Европска правда“.

На почетокот на денешниот состанок, генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека земјите-членки на Алијансата во текот на 2026 година ќе ѝ обезбедат на Украина воена поддршка во вредност од 60 милијарди долари.

Оваа бројка, како што изјави, не ги вклучува средствата што украинската армија ќе ги добие од заемот на Европската унија од 90 милијарди евра.

Американскиот министер за одбрана, Пит Хегсет, ниту овој пат не присуствуваше на состанокот, според украинскиот портал./МИА