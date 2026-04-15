Европската Унија наскоро ќе објави апликација за проверка на возраста

Апликацијата на ЕУ за проверка на возраста за онлајн платформи е подготвена и наскоро ќе биде достапна за употреба, изјави претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, во среда, додека земјите-членки продолжуваат со плановите за ограничување на пристапот на децата до социјалните мрежи.

Откако Австралија воведе револуционерна забрана за користење на социјалните медиуми од страна на децата минатата година, сè поголем број европски земји размислуваат за свои ограничувања поради растечката загриженост за влијанието на социјалните медиуми врз здравјето и безбедноста на малолетниците.

„Продолжуваме со полна брзина и решителност во спроведувањето на нашите европски правила. Ги повикуваме на одговорност оние онлајн платформи кои не ги штитат доволно нашите деца“, изјави фон дер Лајен на прес-конференција во Брисел.

Апликацијата, која ќе биде компатибилна и со мобилни уреди и со компјутери, ќе бара од корисниците анонимно да ја потврдат својата возраст преку пасош или лична карта, рече таа.

„Оваа апликација им дава на родителите, наставниците и старателите моќна алатка за заштита на децата, бидејќи ќе имаме нулта толеранција за компаниите што не ги почитуваат правата на нашите деца“, додаде фон дер Лајен.

Најмалку дванаесет европски земји, вклучувајќи ги Велика Британија и Норвешка, донесоа или размислуваат да донесат закони со кои се утврдуваат минимални возрасти – обично помеѓу 13 и 16 години – за користење на социјалните медиуми.

Зборувајќи на истата прес-конференција, Хена Виркунен, шефицата за дигитална политика на ЕУ, рече дека блокот планира да воспостави европски координативен механизам за да се обезбеди верификација на возраста во различни национални програми.

Иако сè уште не е усвоен обврзувачки закон на ниво на ЕУ, Европскиот парламент во ноември одобри резолуција со која се бара минимална возраст од 16 години за пристап до социјалните мрежи во сите земји-членки.

Комисијата развива хармонизиран систем за дигитална верификација од минатата година.