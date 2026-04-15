Мелони: Италија има интерес за заедничко производство на дронови со Украина

Италијанскиот премиер Џорџа Мелони изјави дека нејзината земја покажува силен интерес за развој на заедничко производство на дронови со Украина, објавија британските медиуми.

„Веруваме дека поддршката на Украина не е само морална должност, туку и стратешка неопходност“, му рече Мелони на украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој е во посета на Рим.

Зеленски пристигна во италијанската престолнина, каде што беше примен од Мелони во Палацо Чиги, канцеларијата на италијанските премиери и седиштето на владата.

Украинскиот претседател во Италија ќе се сретне и со неговиот италијански колега Серџо Матарела, објави Укринформ.

Претходната посета на Зеленски на Италија беше на 9 и 10 јануари годинава, а во јули во Рим е закажана конференција посветена на обновата на Украина.