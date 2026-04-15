Мелони: Италија има интерес за заедничко производство на дронови со Украина

15/04/2026 20:44

Италијанскиот премиер Џорџа Мелони изјави дека нејзината земја покажува силен интерес за развој на заедничко производство на дронови со Украина, објавија британските медиуми.

„Веруваме дека поддршката на Украина не е само морална должност, туку и стратешка неопходност“, му рече Мелони на украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој е во посета на Рим.

Зеленски пристигна во италијанската престолнина, каде што беше примен од Мелони во Палацо Чиги, канцеларијата на италијанските премиери и седиштето на владата.

Украинскиот претседател во Италија ќе се сретне и со неговиот италијански колега Серџо Матарела, објави Укринформ.

Претходната посета на Зеленски на Италија беше на 9 и 10 јануари годинава, а во јули во Рим е закажана конференција посветена на обновата на Украина.

