Албанија се приклучи на Центарот за кооперативна киберодбрана на НАТО

Тирана – Албанија официјално стана дел од Центарот за кооперативна киберодбрана на НАТО (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence – NATO CCDCOE) со седиште во Талин, Естонија.

– Членството на Албанија беше формализирано со церемонијата на кревање на знамето во седиштето, со што Албанија се приклучи на центарот заедно со Финска и Шведска. Со тоа бројот на земји-членки и партнери на оваа меѓународна мрежа на експертиза за киберодбрана се искачи на 39. Ова е важен чекор за Албанија во зајакнувањето на нејзините национални капацитети во областа на кибербезбедноста и одбраната, како и во продлабочувањето на соработката со сојузниците на НАТО и меѓународните партнери, во справувањето со заканите и предизвиците во киберпросторот.

Учеството во ЦЦДЦОЕ ѝ дава на Албанија можности за размена на експертиза, вклучување во стратешки истражувања и анализи, учество во меѓународни обуки и вежби и потесна соработка со експерти и специјализирани институции од сојузнички и партнерски земји.

Центарот е формиран во 2008 година и акредитиран од НАТО, и е еден од најважните меѓународни центри во областа на киберодбраната, фокусиран на научни истражувања, стратешка анализа, професионална обука и развој на најдобри практики за зајакнување на сајбер отпорноста. Центарот, исто така, ја организира најголемата и најсложена вежба за киберодбрана во светот.

Ова членство дополнително ја зајакнува позицијата на Албанија во меѓународниот систем за кибербезбедност и ја подобрува соработката со клучните структури на НАТО и експерти во оваа област.

Албанскиот премиерот Еди Рама, објави на социјалните мрежи дека за време на вчерашната посета на Естонија, заедно со албанската делегација, го посетил Центарот каде што се сретнал со раководителите на центарот и бил запознаен со неговата активност и улога во зајакнувањето на киберодбраната во рамките на НАТО.