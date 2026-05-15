Црна Гора одговори на провокациите на Вучиќ: „Ние не се отцепивме од Србија, никогаш не сме биле дел од неа“

Откако претседателот на Србија, Александар Вучиќ, изјави дека нема да присуствува на прославата на Денот на независноста на Црна Гора бидејќи тоа е настан што го слави „отцепувањето од Србија“, реагираше и Министерството за надворешни работи на Црна Гора.

Во реакцијата на министерството беше наведено дека Вучиќ продолжува со реторика што не придонесува за добри односи.

„Со жалење забележуваме дека претседателот на Србија, Александар Вучиќ, исто така по повод прославата на годишнината од враќањето на црногорската независност, продолжува со реторика што не придонесува за добрососедски односи и меѓусебно почитување меѓу две меѓународно признати земји. На 21 мај 2006 година, со слободна волја на своите граѓани, на демократски референдум, Црна Гора ја обнови својата независност во целосна согласност со Уставната повелба на Државната заедница на Србија и Црна Гора, правилата на меѓународното право и стандардите на Европската Унија“, беше објавено.

Тие, исто така, повторија дека Црна Гора не се отцепила од Србија.

„Ве потсетуваме дека Црна Гора не се „одвои“ од Србија, ниту пак некогаш била дел од Србија во смисла во која претседателот Вучиќ се обидува да ја претстави. Напротив, Црна Гора и Србија беа рамноправни членки на државната заедница создадена по распадот на поранешна СФРЈ, а со враќањето на својата независност, Црна Гора ѝ овозможи на Србија да го продолжи својот државно-правен континуитет како независна држава. Затоа е неприфатливо и политички неодговорно да се обидуваме да го претставиме јубилејот од враќањето на црногорската независност како чин насочен против Србија или српскиот народ. Независноста не се слави против никого – туку во чест на слободно изразената волја на нејзините граѓани, нејзината историска, државна и идентитетска единственост, како и правото на секој народ демократски да одлучува за својата иднина“, изјавија тие.

Тие исто така истакнуваат дека на овој начин се обидуваат да ја негираат црногорската државност.

„Континуитетот на наративот што ја негира или се обидува да ја релативизира црногорската државност, а во исто време промовира поделби и го потценува демократскиот избор на црногорските граѓани, е особено загрижувачки. Црна Гора останува доследно посветена на развојот на добрососедски односи со Србија, засновани на рамноправност и меѓусебно почитување. Сепак, таквите односи не можат да се градат преку навредливи квалификации, историски ревизионизам и реторика на политичко покровителство кон Црна Гора“, рекоа тие.

Конечно, Министерството за надворешни работи изјави дека јубилејот ќе биде одбележан со достоинство.

„Јубилејот на враќањето на независноста ќе биде одбележан со достоинство, гордост и европејство – со јасна свест дека одлуката на граѓаните на Црна Гора од 2006 година беше историски точна и стратешки потврдена со денешниот демократски и европски пат на државата. И покрај обидите за оспорување, нема изјава што може да ја намали важноста на обновената црногорска независност или да ја ослабне решителноста на Црна Гора самостојно да ја одреди својата иднина како суверена и европска држава“, беше заклучено.

Да ве потсетиме дека Александар Вучиќ рече дека добил покана да го прослави Денот на независноста, но дека нема да дојде.

„Инаку, добив покана да учествувам на гламурозната прослава на отцепувањето од мојата Србија. Секако, нема да учествувам во тоа. Ја сакам Србија најмногу на светот, и ако славев нешто такво, ќе се засрамев и ќе плукнев во моето лице и во лицето на мојот народ. И нека слават што сакаат“, рече Вучиќ на 14 мај во Белград.