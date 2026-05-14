Рубио ја пофали Бугарија за помошта во војната против Иран

Американскиот државен секретар Марко Рубио ја издвои Бугарија меѓу земјите од НАТО кои беа корисни за Вашингтон за време на војната со Иран. Во интервју за Фокс њуз, тој ја критикуваше Шпанија за тоа што им забранува пристап на американските авиони до базите на нејзина територија и ја доведе во прашање поентата на Алијансата ако сојузниците одбиваат таква помош во време на конфликт.

Рубио рече дека отсекогаш го поддржувал НАТО, вклучително и затоа што Алијансата им дава на САД пристап до бази во Европа што можат да се користат во кризи на Блискиот Исток или Африка.

„Кога партнерите на НАТО ви го одбијат користењето на овие бази, а главната причина зошто НАТО е корисен за Америка кога е одбиена од земји како Шпанија, тогаш која е поентата на Алијансата? Почнува да изгледа како тие се сојузници кога сакаат да бидат“, рече тој.

Државниот секретар прецизираше дека некои земји од НАТО биле „многу корисни“ за САД.

„Само како пример, Португалија. Тие рекоа ‘да’ пред дури и да им кажеме кое е прашањето. Полска. Има такви земји, Романија, Бугарија. Други, како Шпанија, беа ужасни, апсолутно шокантни“, рече Рубио.

Тој рече дека постојат „сосема легитимни прашања“ за улогата на НАТО ако, во време на конфликт како оној со Иран, земјите-членки можат да им забранат на САД пристап до базите.

„Зошто сме тогаш таму? Само за да ги заштитиме, но не и да го заштитиме нашиот национален интерес? Тоа е многу легитимно прашање на кое треба да се одговори“, рече Рубио.

Тој, исто така, коментираше за војната во Украина, велејќи дека само САД можат да посредуваат во дипломатско решавање на конфликтот.

Според него, на Украина можеби ќе ѝ требаат две децении за да ја обнови својата економија по војната. Тој изрази надеж дека двете земји наскоро ќе ги продолжат преговорите.

„Подготвени сме да ја играме улогата на медијатор и да го доведеме ова до крај. Мислам дека ние сме единствената земја во светот што може да го направи тоа. Ако некој друг сака да се обиде, нека се обиде, но двете страни ни кажуваат дека ние сме единствените што можеме“, рече државниот секретар.

Рубио, исто така, рече дека Украина во моментов има најсилна армија во Европа поради борбеното искуство што го има акумулирано и обемната помош што ја добила.

Државниот секретар рече дека Русија продолжува да трпи огромни загуби на бојното поле.

„Русите губат од 15.000 до 20.000 војници месечно, убиени. Не ранети, туку убиени“, рече Рубио.

Тој призна дека во последните месеци, моментумот околу разговорите ослабе, бидејќи двете страни гледаат причини за оптимизам. Украина е посигурна во своите позиции на фронтот и помина низ зима, додека Русија се чувствува посигурна поради порастот на цените на нафтата, рече Рубио.