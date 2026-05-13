Партијата што ја подготвува Ципрас веќе е на второ место во анкетите

Партија за која се тврди дека ја подготвува поранешниот премиер Алексис Ципрас би се појавила како главен предизвикувач на Киријакос Мицотакис, според нова анкета за весникот „Политикал“ објавена во услови на зголемени шпекулации за предвремени избори. Нова демократија на Мицотакис води со 26,8%, проследена од потенцијална партија предводена од Ципрас со 13,7%, а веднаш зад неа е ПАСОК со 13,2%.

Ова е уште една анкета која се обидува да ја долови динамиката на поранешниот премиер, кој одлучи да се врати во активната политика, иако е прерано да се извлечат какви било цврсти заклучоци.

На четврто место е партијата на педијаторот Марија Каристијану, чија 19-годишна ќерка загина во железничката несреќа во 2023 година, исто така во фаза на формирање. По неа следи комунистичката ККЕ и националистичката Грчко решение. Некогаш владејачката е потоната под еден отсто.