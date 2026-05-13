Радев им го укина обезбедувањето на Борисов и Пеевски

13/05/2026 11:13

Службата за национална безбедност (НСО) во Бугарија го укина обезбедувањето на лидерот на ГЕРБ, Бојко Борисов.

Според заменик-претседателот на партијата, Томислав Дончев, ова повеќе личи на емотивна, а не на политичка одлука или институционална.

„Не станува збор за Борисов, туку за поранешен премиер и поранешен главен секретар на Министерството за внатрешни работи, со традиционални проблеми со организираниот криминал“, рече Дончев.

Истата одлука е донесена и во врска со лидерот на ДПС, Делјан Пеевски, за што самиот информираше претходно преку својот прес-центар. 

