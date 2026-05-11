Невреме ја парализира Србија: Пороен дожд и силен ветер носат сè пред себе (видео)

Србија попладнево ја погоди силно невреме. Во Белград врне пороен дожд и се слушаат силни грмотевици, објавија српските медиуми.

И Сурчин е погоден од силно невреме, каде дува силен ветер кој носи сè пред себе.

Силниот пороен дожд во Белград го отежнува сообраќајот, возилата се движат бавно, а редиците стануваат подолги од минута во минута, бидејќи возачите едвај се справуваат со невремето што го парализира градот.

И жестокиот ветер крева многу прав, а возилата тешко се движат поради слабата видливост.

Мајданпек е погоден од интензивни врнежи од дожд и грмотевици, кои брзо се претворија во силен град.

Силна бура проследена со обилни дождови, силен ветер и локален град ја погоди Сремска Митровица, околните села, но и делови од западна Србија, додека во Апатин, за време на невремето, падна дрво кое ги оштети електричните инсталации.