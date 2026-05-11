Грција презеде иницијатива проширувањето на ЕУ со Западен Балкан да стане реалност

За Западен Балкан, Грција презеде силна иницијатива со Декларацијата од Делфи, која беше потпишана пред неколку седмици и ги зајакнува напорите за проширувањето да стане реалност со перспектива за време на грчкото претседателство со Советот на ЕУ во втората половина на 2027 година, рече шефот на грчката дипломатија Јоргос Герапетритис при пристигнувањето на Советот за надворешни работи на ЕУ во Брисел, јави дописничката на МИА од Атина.

Министерот за надворешни работи на Грција посочи дека на денешниот состанок ќе разговараат за главните прашања што се моментално актуелни, како што се Газа, Украина и Западен Балкан.

Дополнително, нагласи дека ќе го информира Советот за поморскиот дрон што во петокот беше пронајден во Јонското море, кај Лефкада, истакнувајќи дека е „особено сериозен инцидент“.

– Станува збор за особено сериозна разврска. Во моментов во тек е истрага на Генералштабот за инцидентот. Кога истрагата ќе заврши и ќе се утврдат неопходните технички карактеристики, ќе постои реакција од грчката Влада со потребните демарши. Сепак, би сакал да нагласам дека Грција нема да дозволи развој на воени дејствија во поширокиот регион на Медитеранот, а особено кон грчката страна. Ова создава огромна опасност за слободата на пловидба, како и безбедноста на граѓаните и животната средина. Грција ќе ги преземе сите неопходни чекори за целосно да гарантира дека Медитеранот нема да стане сцена на воени операции, порача Герапетритис.