Ердоган се помоли во Света Софија

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган присуствуваше на петочната молитва во Света Софија во Истанбул по повод 573-годишнината од османлиското освојување на градот.

Света Софија, поранешната византиска катедрала, Ердоган ја претвори од музеј во џамија во 2020 година. Одлуката предизвика негодување кај организациите за православно христијанство и наследство. По молитвата, Ердоган рече дека „присуството во Света Софија беше прекрасно и величествено“.

„Денес е петок, 29 мај, и имавме можност да се помолиме во Света Софија. Присуството во Света Софија беше исто така многу добро, величествено. Денес имаше поворка од Фатих до Света Софија“, рече Ердоган, користејќи го прекарот Фатих („Освојувачот“) за султанот Мехмед II, турско признание поврзано со османлиското освојување на Цариград под негово водство.

Мехмед II го освои Цариград на 29 мај 1453 година, настан што го означи крајот на Византиската империја и го направи градот главен град на Отоманската империја. Во современа Турција, годишнината често се нарекува „Освојување на Истанбул“ и е поврзана со исламското и отоманското наследство.

Света Софија има политичко и религиозно значење и во и надвор од Турција. Изградена во 6. век под византискиот император Јустинијан I, таа била една од најважните христијански цркви со векови пред да биде претворена во џамија по османлиското освојување во 1453 година.

Секуларната Република Турција под Кемал Ататурк ја претворила во музеј во 1934 година. Ердоган нареди повторно да се отвори за муслиманско богослужение во 2020 година откако турски суд го поништи нејзиниот статус на музеј.

Света Софија останува светско наследство на УНЕСКО.