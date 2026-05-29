Земјотресот со јачина од 3,8 степени во Босна и Херцеговина, почувствуван и во Хрватска
Земјотрес со јачина од 3,8 степени според Рихтеровата скала синоќа го погоди подрачјето на југоисточна Босна и Херцеговина, во близина на Требиње.
Според податоците на сеизмолошките служби, земјотресот се случил малку по полноќ по локално време. Епицентарот бил 11 километри северозападно од Требиње и околу 72 километри југоисточно од Мостар, на длабочина од 10 километри.
Засега нема информации за евентуална материјална штета или повредени.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina.
— EMSC (@LastQuake) May 28, 2026
Тресењето на земјата е почувствувано во поширокото подрачје на источна Херцеговина, како и во делови од јужна Хрватска и Црна Гора поради близината на епицентарот.
Според прелиминарните податоци, земјотресот имал јачина од 3,8 степени според Рихтеровата скала.