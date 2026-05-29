Од 25 мај Чачак е без вода: Владата ќе испрати 330.000 шишиња вода од 0,5 литри

Владата на Србија на вонредна седница одобри Републичката дирекција за стоковни резерви да обезбеди флаширана вода за пиење на загрозеното подрачје на Моравскиот административен округ – 330.000 шишиња од половина литар.

За градот Чачак се обезбедени 240.000 шишиња од 0,5 литри вода, за општина Горњи Милановац 40.000 шишиња и за општина Лучани 50.000 шишиња.

Од Владата беше објавено дека е усвоен заклучокот со цел да му се помогне на погоденото население, имајќи ја предвид моменталната вонредна состојба со недостиг на вода во Моравичкиот округ.

Поради оштетувањето на водоводниот систем Рзав, повеќе од 200.000 луѓе во Чачак, Лучани и Горњи Милановац, Ариље и Лучани се без вода од 25 мај. Најкритично е во Лучани и Чачак, каде што нема ниту вода за пиење, ниту техничка вода, додека на други места има само техничка вода.