Хрватска воведува данок на бруто маржи

Хрватската влада донесе антиинфлаторни мерки кои им биле презентирани на социјалните партнери, односно на претставниците на работодавачите, синдикатите, професионалните организации и пензионерите, пред почетокот на владината седницата.

Мерките вклучуваат замрзнување на платите за повеќе од 200.000 вработени во јавниот и државниот сектор, воведување данок на бруто маржите на екстрапрофитните компании, но и зголемување на фиксната стапка за изнајмувачите во туризмот и занаетчиите со фиксна стапка. Една од антиинфлаторните мерки е уште порано најавеното укинување на данокот на пензии.

Меѓу другите теми што беа дискутирани на владината седница, вреди да се споменат измените на Законот за борба против непријавената работа, со кои се зголемуваат казните за непријавена работа, се скратува периодот на јавно објавување на „црната листа“ од шест на една година, се укинува „белата листа“ на работодавачи кои не направиле прекршок при пријавувањето работа, се воведуваат нови функции во апликациите за пензиско осигурување и се проширува системот на Единствени електронски евиденции за труд на други активности покрај дигиталните платформи.

„Државниот завод за статистика ги објави податоците дека просечната нето плата во март била 1.555 евра, а медијалната плата 1.317 евра, па затоа сме во ситуација каде што номиналната плата се зголемила за 108 проценти, а во реалност за 49 проценти во последните 10 години. Вработени се 1,708 милиони, а бројот на невработени е помал од 60.000“, рече хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, прнесуваат медиумите.

Тој го презентира и пакетот мерки против инфлација, чија цел е да се преземат чекори што ќе овозможат да се одржи поддршката за граѓаните и економијата во наредните месеци кога станува збор за цените на енергијата и пакетите за помош кои помогнале да се надминат сите кризи и да се одржи социјалната кохезија.

„Мерките се однесуваат на буџетската дисциплина до првиот квартал од 2027 година, втората е мораториум на административните цени поврзани со државните претпријатија и мерките поврзани со воведување данок на бруто маржи за компаниите, мерки за зголемување на паушалните суми за занаетчии со фиксна стапка и туристички изнајмувачи и укинување на данокот на доход за пензионерите“, рече Пленковиќ.

Новите даночни мерки се однесуваат на оданочувањето на вишокот бруто маржи на профит. Ќе се однесуваат на средни и големи компании и се однесуваат на вишокот што се јавува кај некои компании. Резултатите во 2026 година ќе бидат споредени со просеците во 2023, 2024 и 2025 година. Ќе биде дозволено отстапување од 15 проценти, а секоја вишок бруто маржа ќе биде оданочена со стапка од 50 проценти. Оваа мерка нема да се однесува на оние кои генерираат 50 проценти од својот приход во Хрватска, со што ги заштитуваат извозниците.

Друга форма на мерка е рамното оданочување на занаетчиите. Во 2017 година имало околу 27.500 занаетчии со фиксна стапка, а до крајот на 2025 година се зголемил на 101.000. Јасно е дека одреден број од оние кои ја замениле зависната работа со работа со фиксна стапка, со што ја прикриваат активноста со фиксна стапка, ќе бидат генерирани во рамките на активноста со фиксна стапка. Горенаведените сегменти на приходи ги третираме преку намалување на признатите трошоци, односно промена на коефициентите врз основа на пресметката на придонесите.