Албанската влада планира до 2030 година да инвестира 7,9 милијарди евра во транспортна инфраструктура, железнички линии и неколку важни патни правци – дел од Коридорот 8 и Јадранско-јонскиот коридор.

Според транспортната стратегија усвоена од владата, железницата Драч – Приштина е на прво место.

Железничката линија што ќе ги поврзува Албанија и Косово ќе чини 750 милиони евра и треба да биде завршена до 2030 година. Според албанските медиуми, железничката линија нема да биде изградена во предвидениот рок, бидејќи ниту во Албанија ниту во Косово не е позната изградбата.

Втор најскап транспортен проект во однос на трошоците е патот од Почем во Фиер до Мемалиај. Како дел од Јадранско-јонскиот коридор, се очекува да чини 597 милиони евра и да биде завршен до 2030 година.

Третиот најскап проект е уште една железничка линија. Се однесува на рехабилитација на железничката пруга Рогожина – Поградец – Рајце до границата со Северна Македонија, кај Струга .Оваа инвестиција е предвидена да чини 541 милион евра и се очекува да биде завршена во 2032 година.

Два други проекти од Јадранско-јонскиот коридор, автопатот Милот – Балдрене, за кој веќе е објавен тендер и продолжување до Муриќан, се на четвртото и петтото место, соодветно, со вкупна цена од над една милијарда евра.

Владата одлучи дел од трошоците за изградба на патните оски да не бидат на товар на државниот буџет, туку ќе бидат финансирани од приватни лица преку концесии. Додека во случајот со железничките линии, изворите на финансирање главно ќе бидат средства од Европската Унија или банките за развој.