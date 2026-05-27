(Видео) Силно невреме ја погоди Словенија. Ветровите креваа покриви и соборуваа дрвја

Бура проследена со силни ветрови ги погоди источните делови на Словенија попладнево, а нови бури се формираат над западните и централните делови на земјата и се движат кон југоисток. Бурата веќе предизвика штети, при што ветерот фрлаше покриви и уриваше дрвја, што ги остави пожарникарите со полни раце работа. На некои места падна и град со големина на ореви, кој дополнително ги оштети покривите, пишува N1 Словенија.

Локални бури со силни ветрови прво ја погодија источна Словенија. Во Марибор и околината, бурата кршеше дрвја и гранки и ги изложи покривите, а штети од ветер беа пријавени и од областа Словенске Горице, на пример од Света Ана, Свети Јуриј во Словенске Горице и Ленарт.

Според фотографиите од Јуровски Дол, бурата предизвика штети на покриви, дрвја и земјоделски површини. Податоците од Дирекцијата за заштита и спасување покажуваат дека поради штети од ветер во подрачјата Света Ана, Јуровски Дол, Бенедикт, Ленарт, Горња Радгона, Шентил, Старш, Дуплек, Радељ об Драви и Словенска Бистрица се започнати десетици операции за гаснење пожари.

Претседателот на Доброволната противпожарна служба Света Ана, Грегор Ласецки, за N1 изјави дека пожарникарите се на местото на настанот. „Луѓето најчесто нè викаат поради кренати покриви, но и поради неколку скршени олуци. Околу 17 часот имавме 18 отворени интервенции, а очекуваме уште повеќе до вечерта бидејќи во времето на разговорот се приближуваше нова бура кон подрачјето“, објасни тој.

Во општините Старше, Горња Радгона и Хајдина, пожарникарите отстрануваа паднати дрвја од патиштата. Жителите на Церкељ на Горењскем, Горњи Град и населбите Јуровци и Поповци во општина Видем, исто така, пријавуваат град на Фејсбук страницата Neurje.si.

Посилни бури моментално се формираат над западна и централна Словенија и се движат кон југоисток, објави Агенцијата за животна средина (Арсо). Посилни дождови стигнаа до Љубљана рано навечер. Арсо објави на X мрежата дека радарските еха и нивниот временски тек укажуваат на локални поројни дождови во областа Толмин и појава на град. Град со големина на ореви падна на некои места.

Тие додадоа дека посилни налети на ветер ќе продолжат да се појавуваат на некои места како што ќе минуваат бурите. Бури ќе се појават низ Словенија до вечерта, а главната активност ќе се префрли на јужната половина од земјата. Арс предупредува дека е можно дождовницата да се задржи и поројните текови на вода да се зголемат, но засега не се очекуваат поплави.

Агенцијата за животна средина издаде портокалово предупредување за бури до крајот на денешниот ден. Се очекува поголемиот дел од бурите во Словенија да се појават помеѓу 13 и 19 часот. Тие изјавија дека веројатноста за град е малку поголема на запад, додека силните бури ветрови веројатно ќе предизвикаат проблеми во централна и источна Словенија.

Бидејќи бурите ќе поминат доста брзо, врнежите ќе бидат краткотрајни. Бурата ќе биде придружена и со удари на гром и забележителен пад на температурата, за 10 до 15 степени Целзиусови, додаде Арс.