Дрон погоди десеткатна зграда во Романија

Дрон се урна во десеткатна зграда во центарот на романскиот град Галаци синоќа, предизвикувајќи експлозија и пожар во стан на горниот кат. Во инцидентот имаше повредени, но за среќа немаше жртви. Се верува дека дронот, кој влезе во романскиот воздушен простор, пристигнал за време на руски напад врз блиските украински цели.

„За време на новиот напад на Руската Федерација врз украинските населби долж романската граница, еден од дроновите влезе во романскиот воздушен простор и стигна до градот Галаци. Удри во врвот на вратилото за лифт на десеткатна зграда, падна на покривот и експлодираше. За среќа, не зборуваме за загуба на човечки животи, но има повредени, а последиците можеа да бидат многу полоши“, напиша на Фејсбук Богдан Родеану, пратеник на партијата УСР од Галаци.

Пратеникот рече дека разговарал со жителите на зградата што беше погодена. „Некои од нив се мои пријатели. Видов оштетени станови, скршени прозорци и парчиња од дрон расфрлани по земјата. Ова се сцени за кои, искрено, никогаш не помислив дека ќе ги видиме во Галаци“, рече тој.

„Романија не е во војна. Но, војната е тука, на неколку километри од нашите домови. Понекогаш ја гледаме на небото. Друг пат ги гледаме нејзините траги на улиците на градот“, рече Родеану.

„Затоа, повеќе од кога било, верувам дека Романија мора да биде силна. Мора да инвестираме во одбраната, во технологијата, во способноста да ги заштитиме нашите луѓе и заедници. Не затоа што сакаме војна, туку затоа што сакаме да бидеме подготвени да ја држиме подалеку од нашите домови“, додаде пратеникот. Тој заклучи дека „оваа ноќ, сите Романци уште еднаш добија болно потсетување дека мирот и безбедноста не се нешто што треба да се зема здраво за готово. Тие мора да се бранат секој ден“.