Радев му држи лекции на Трамп: Ако има визи за Бугарите, нема да има дозвола за авионите на САД

Бугарската влада ќе ги преиспитува почетните параметри на дозволата за присуство и престој на американски воени авиони во Софија. Ова стана јасно од зборовите на премиерот Румен Радев на почетокот на денешниот состанок на Советот на министри. Станува збор за авионите на американските воздухопловни сили стационирани на аеродромот Васил Левски во Софија, кои првпат беа јавно забележани на 19 февруари 2026 година. Во тоа време, Министерството за одбрана официјално го потврди нивното присуство, вклучувајќи ги и авионите KC-135 Stratotanker („летачки танкери“), што укажува дека учествувале во активности поврзани со „засилена будност на НАТО“.

Уште на 17 февруари амбасадата на САД испрати дипломатска нота до бугарските власти барајќи распоредување на максимум 15 авиони на истиот аеродром за периодот од 17 февруари до 31 мај. Според Министерството за одбрана, авионите се логистички и немаат ударни функции. Дозвола за нивно распоредување даде владата на Росен Жељазков.

Главните типови авиони распоредени во Бугарија се „Боинг КЦ-135 Стратотанкер“, „Локид Ц-130 Херкулес“ и „Боинг Ц-17 Глоубмастер III“.

За време на состанокот, Радев нагласи дека Бугарија не може позитивно да одговори на барањето за продолжен престој на авионите во Софија, што укажува на потребата од почитување на националните приоритети и процедури на сојузниците. Во овој поглед, тој најави дека периодот за присуство на авионите ќе биде продолжен до крајот на јуни со цел да се овозможи време за преориентација и препланирање на операциите.

„На последниот состанок на Советот на министри објавив дека за време на разговор со претседателот на САД побарав укинување на визите за бугарските граѓани. Досега не добив позитивен одговор. Целосно ја разбирам сложеноста на регулаторните процедури и потребата од време. Но, и ние имаме свои приоритети и процедури и не можеме позитивно да одговориме на барањето за долг престој на авионите-цистерни на аеродромот во Софија. Затоа, денес ќе донесеме одлука за продолжување на нивниот престој до крајот на јуни, со цел да им дадеме можност на нашите сојузници да ги прилагодат своите активности и да најдат други локации“, објасни Радев.