САД отстранија од црната листа бугарски бизнисмен

Американскиот Стејт департмент го отстрани бугарскиот бизнисмен и поранешен заменик-министер за економија Александар Манолев од ознаката за санкции воведена за време на администрацијата на претседателот Џо Бајден.

Информацијата беше потврдена за портолот „Павловиќ денес“ од претставник на американскиот Стејт департмент.

Манолев беше јавно санкциониран во 2021 година според член 7031(в) од американскиот закон – механизам што им забранува на странските службеници и членовите на нивните семејства да влегуваат во САД.

Според публикацијата, одлуката е дел од поширок процес во администрацијата на претседателот Доналд Трамп за преиспитување на санкциите и јавните ознаки воведени за време на администрацијата на Бајден. Извори запознаени со процесот тврдат дека Вашингтон анализира дали некои од овие мерки биле мотивирани исклучиво од причини поврзани со националната безбедност и борбата против корупцијата или дали биле под влијание и на политички и идеолошки фактори.

Случајот на Манолев се смета за еден од првите видливи резултати од оваа повторна проценка.

Поранешниот заменик-министер дознал за ограничувањата што му се наметнати на 2 јуни 2021 година преку медиумите. Во тоа време, Стејт департментот го наведе како лице вклучено во „значајна корупција“ во Бугарија. Иако не беше вклучен на списокот со санкции на Канцеларијата за контрола на странски средства (ОФАЦ) според Законот Магнитски, неговото име често се поврзуваше со овие санкции во јавната сфера.

Забраната за влез во Соединетите Држави им беше наметната и на неговата сопруга, Надја Манолева, и на нивните три деца.

Името на Манолев беше поврзано со истрага за проект за пансион финансиран со европски и државни средства. Бугарската антикорупциска комисија му изрече санкција за наводен судир на интереси, но одлуките потоа беа поништени и од Административниот суд на Град Софија и од Врховниот административен суд, кои не утврдија судир на интереси.

Во последните години, Манолев и неговите претставници поднесоа бројни барања за преиспитување на случајот до американскиот Стејт департмент, обезбедувајќи судски одлуки и дополнителни документи. Според изворите цитирани од изданието, дури откако Доналд Трамп се врати во Белата куќа започна вистинска преиспитување на случајот.

Како резултат на тоа, Александар Манолев и членовите на неговото семејство сега повторно можат да патуваат во Соединетите Држави.