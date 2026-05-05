Турската воена индустрија го шокираше светот: Претставија домашна интерконтинентална ракета со дострел од 6.000 километри

Турското Министерство за национална одбрана ја претстави првата домашна интерконтинентална балистичка ракета Yildirimhan на саемот SAHA 2026 во Истанбул.

Станува збор за првата интерконтинентална балистичка ракета што беше јавно прикажана во Турција.

Системот е развиен од страна на истражувачкиот и развоен центар на Министерството за одбрана, а презентацијата се одржа на Меѓународниот саем за одбрана и воздухопловство Saha 2026 во Истанбулскиот изложбен центар.

Според техничката табла изложена на саемот, Yildirimhan има дострел од 6.000 километри, може да достигне брзина до 25 маха, има четири ракетни мотори на течно гориво и користи азотен тетроксид како погонско гориво.

Во моментот на презентацијата не се објавени дополнителни оперативни детали за системот. SAHA 2026 беше отворен во организација на SAHA Истанбул, најголемиот кластер на наменски, воздухопловни и вселенски индустрии во Турција и Европа.