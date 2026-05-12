Падна првата оставка во кабинетот на Радев

Асја Панџерова поднесе оставка од функцијата заменик-министер за образование и наука во новата влада на Бугарија, јавува БГНЕС. Во своите причини, таа посочува на јавната тензија што се појави во последните денови.

„Не можам да дозволам моето останување на функцијата да влијае на работата на кабинетот, да го попречи спроведувањето на државните политики или да го поткопа престижот на Министерството за образование и наука“, изјави таа.

Оставката е прифатена.

БГНЕС потсетува дека министерот за образование и наука, Георги Валчев, наредил истрага за заменик-министерката Асја Панџерова во врска со сигнали за судир на интереси. Случајот е поврзан со нејзините проценки на 12 проекти во рамките на програмата Еразмус+ во вредност од над 1,6 милиони евра, за кои се тврди дека ги добиле компании поврзани со нејзиниот сопруг, потсетува јавната телевизија.

„Не бев свесен за овие сигнали. Нека заврши и општеството ќе добие одговор. Сè што е потврдено или негирано ќе се одрази на работата на тимот“, рече Георги Валчев.

Новиот министер за образование рече дека нема да дозволи компромиси со интегритетот на администрацијата и дека сите ќе ги сносат последиците доколку се утврди прекршок. Истрагата имаше за цел да ги разјасни сите околности околу активностите на Панџерова пред таа да ја преземе функцијата.