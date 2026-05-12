Хаос во Загреб: Едно лице е повредено во невремето – снег на Сљеме

Силно невреме денеска ги погоди северозападните и северните делови на Хрватска, откако претходно ја опустоши Словенија.

Силен дожд, повремен град и силен ветер го погодија и Загреб, а бурата собори дрвја, оштети покриви и предизвика бројни служби за итни случаи да интервенираат. Дирекцијата за цивилна заштита на Министерството за внатрешни работи објави дека едно лице е полесно повредено во Загреб откако падна гранка.

Метеорологот Зоран Вакула објасни за HRT дека промената се должи на продирање на ладен воздух и фронтално нарушување.

„Дојде студен воздух, фронталното нарушување се движеше зад нашите глави. Студен воздух, голема количина на влажност и затоа на места имаше повеќе од 30 литри дожд на квадратен метар за само еден час“, рече Вакула.

Силната бура што денес ја погоди северна Хрватска предизвика бројни интервенции на службите за итни случаи. Дирекцијата за цивилна заштита објави колку и какви интервенции имале на подрачјето на градот Загреб, Загрепската жупанија, Крапинско-загорската жупанија и Сисачко-мославинската жупанија.

Според нив, на подрачјето на Загреб и Загрепската жупанија, Окружниот центар 112 Загреб примил околу 250 повици од граѓани поради: паднати дрвја на патишта и далноводи,

оштетени и однесени покриви на куќи, станбени и деловни згради, пожар на покрив на семејна куќа, паѓање дрво врз возило во движење.

Најмногу пријави имало од центарот на Загреб, особено од областа Тушканец, каде што едно лице било полесно повредено откако паднала гранка, посочија тие.

Попладнево пак, како што јавуваат хрватските медиуми, на планината Сљеме во Загреб паѓа снег.