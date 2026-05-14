Рударите во „Трепча“, по 16 часа, излегоа над земја

14/05/2026 16:33

Осумнаесетте рудари, кои 16 часа беа заглавени во подземна галерија на косовскиот рудник „Трепча“ поради сериозни технички проблеми во снабдувањето со електрична енергија, излегоа над земја.

Никој од рударите не е повреден. Тие излегоа од рудникот откако на кратко време беше обновено напојувањето со електрична енергија.

Претходно, претседателот на Синдикатот на рударите, Ибрахим Јонизи, изјави дека првично во рудникот биле заглавени 40 луѓе, но 22 од нив успеале да излезат над земјата. 

