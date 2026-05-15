Трибуналот во Хаг ја одби молбата за предвремено ослободување на Ратко Младиќ

15/05/2026 06:15

Хаг – Меѓународниот трибунал на ОН за воени злосторства во поранешна Југославија ја одби молбата за предвремено ослободување на поранешниот командант на босанските Срби, Ратко Младиќ, осуден за геноцид и злосторства против човештвото. Трибуналот соопшти дека ја отфрлил молбата на 84-годишниот Младиќ, кој бараше предвремено пуштање на слобода од хуманитарни причини поради влошена здравствена состојба.

Во јуни 2021 година, Младиќ беше правосилно осуден на доживотен затвор по 10 од 11 точки од обвинението за геноцид, воени злосторства и злосторства против човештвото. Неговиот син, Дарко Младиќ, минатата недела изјави дека здравствената состојба на неговиот татко значително се влошила во последните две недели.

Според српски медиуми, Ратко Младиќ претрпел мозочен удар на 10 април, а неговата состојба дополнително се комплицира поради сериозни невролошки, кардиоваскуларни и бубрежни заболувања. 

Поврзани содржини

Хрватска доби заем од ЕУ во вредност од 1,7 милијарди евра наменет за модернизација на одбраната
Рубио ја пофали Бугарија за помошта во војната против Иран
Рударите во „Трепча“, по 16 часа, излегоа над земја
Вучиќ најави борба против арогантни функционери – граѓаните ќе може да ги пријавуваат за ароганција
Околу 18 рудари од „Трепча“ се заглавени под земја
Голема антитерористичка акција во Турција: Приведени 324 лица осомничени за врски со Исламска држава
Германија откри вирус на хепатит А во смрзнато овошје од Србија
Партијата што ја подготвува Ципрас веќе е на второ место во анкетите

Најчитани