Скандал во Србија: Полицајци палеле труп на мафијаш,нивниот шеф ги бришел снимките

Белград – Судот одреди 30 дена притвор за Веселин Милиќ, началник на белградската полиција и поранешен советник на српскиот претседател, кој беше уапсен вчера за прикривање обид за убиство и спречување на истрагата за исчезнувањето на човек кого медиумите го поврзуваа со белградски криминален клан.

Зошто беше уапсен?

Веселин Милиќ, поранешен советник на српскиот претседател Александар Вучиќ, беше уапсен во петокот под сомнение дека извршил неколку кривични дела за да прикрие обид за убиство во белградски ресторан и да спречи истрага на околностите околу исчезнувањето на Александар Нешовиќ на 12 мај, кого медиумите го поврзуваат со еден од белградските криминални кланови.

Милиќ е осомничен дека извршил неколку кривични дела како началник на белградската полициска управа со цел да прикрие тешко убиство во ресторан, по што, еден ден подоцна, Нешовиќ беше пријавен за исчезнат.

Наредено му е да биде приведен за да не „во случај да биде на слобода, уништува, крие, менува или фалсификува докази или траги од кривично дело, како и да не се меша во постапката со влијание врз сведоците, а во исто време имајќи предвид дека постојат посебни околности што укажуваат дека тој ќе го повтори кривичното дело за краток временски период“, се вели во соопштението на Високиот суд.

По наредба на Вишото јавно обвинителство во Белград (ВЈО), Милиќ е уапсен од страна на припадници на Управата за криминалистичка полиција, Службата за сузбивање на криминалот и Службата за борба против организираниот криминал на Министерството за внатрешни работи на Србија.

Спорното исчезнување на Баја

Пред апсењето, Веселин Милиќ веќе бил испрашуван во ВЈО како дел од истрагата за исчезнувањето на Александар Нешовиќ Баја, кој исчезна на 12 мај во ресторан во луксузната белградска населба Сењак. Одредени медиуми објавија во петокот попладне, повикувајќи се на полициски извори, дека телото на Александар Нешовиќ е пронајдено покрај автопатот во близина на Шимановци.

Според неофицијални информации, тој бил застрелан од Саша Вуковиќ Боске, додека Нешовиќ седел со Милиќ. Според информациите од порталот „Данас“, Милиќ наводно го поканил Вуковиќ во тој бар за да го смири со Нешовиќ, бидејќи претходно се судриле.

Телото го запалиле покрај автопатот

Меѓу нив дошло до расправија, по што Вуковиќ извадил пиштол и го убил Нешовиќ со неколку истрели.

После тоа, двајца од тројцата полицајци од обезбедувањето на Веселин Милиќ, заедно со Вуковиќ, го извадиле телото од ресторанот и го запалиле покрај автопатот кај Шимановци, додека Милиќ и друг полицаец останале во ресторанот за да отстранат траги и видео снимки од надзорните камери.

Во врска со истрагата за сите околности на убиството, уапсени се вкупно девет лица, меѓу кои тројца полицајци. Се очекува во рок од 48 часа, колку што трае полицискиот притвор, и тие да бидат испрашани.

Полициската управа за градот Белград е најголема во рамките на српското МУП, а позицијата началник на таа управа го прави една од ретките најмоќни личности на врвот на министерството.

Милиќ беше началник на белградската полиција во периодот од 2013 до 2018 година, кога беше назначен за советник на српскиот претседател Александар Вучиќ за борба против корупцијата и криминалот, а во тоа време беше и помошник-директор на полицијата.

Вулин го назначи за началник на белградската полиција

Кон крајот на 2020 година, со одлука на тогашниот министер за внатрешни работи, Александар Вулин, тој повторно беше назначен за началник на белградската полиција, само за да биде разрешен во петокот по овој инцидент.

Поради случајот Милиќ, опозицијата побара оставка и разрешување на министерот за внатрешни работи и вицепремиер Ивица Дачиќ, и на директорот на српската полиција Драган Васиљевиќ, инсистирајќи дека аферата во која е вклучен висок полициски службеник „бара институционална и политичка одговорност“.

Опозицијата ја гледа улогата на Милиќ како „директно учество во загрозувањето на безбедноста на граѓаните на Србија, во кое оние кои мора да гарантираат заштита ги надминале сите граници“, со оценки дека ова „претставува пораз на целиот државен и безбедносен систем и целосно бришење на границите меѓу државните структури и криминалните и мафијашките групи“.