Пијавица снимена во Истра

Денес во Умаг се појави пијавица, метеоролошки феномен кој секогаш привлекува внимание кога се развива во близина на брегот. Вртложниот колона воздух над морето беше јасно видлив за граѓаните и туристите, а снимката ја објави Истрамет.

„Едноставно се врти убаво во близина на Умаг“, коментираше Истрамет. Пијавица се формира кога вртложен колона воздух се развива под облак од бура и се спушта кон површината на морето. На море, ваквите феномени обично се краткотрајни, но можат да изгледаат многу драматично.

Тие не се невообичаени во Јадранското Море

Пијавиците во Јадранското Море не се исклучително ретки, особено во периоди на нестабилно време, кога се развиваат облаци од бура над топлото море. Тие почесто се бележат во лето и рана есен, но можат да се појават и во други делови од годината ако се совпаднат соодветните услови.

Северниот Јадран, вклучувајќи ги Истра и Кварнер, е една од областите во кои повремено се појавуваат пијавици поради чести навлегувања на влажен и нестабилен воздух и ненадејни промени на времето. Како по правило, тие траат кратко, обично неколку минути, но можат да бидат опасни за помалите пловила ако се приближат до нив.