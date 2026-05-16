На досегашниот началник на белградската полиција му е одреден 30-дневен притвор

Белград – Вишиот суд во Белград денеска му одреди 30-дневен притвор на Веселин Милиќ, осомничен дека извршил неколку кривични дела како началник на Полициската управа за градот Белград со цел да го прикрие стореното кривично дело тешко убиство во обид во ресторан во Сењак на 12 мај.

Тој е приведен за да не се уништат, сокријат, изменат или фалсификуваат докази или траги од кривично дело, како и да не се попречува постапката со влијание врз сведоци, а воедно имајќи предвид дека постојат посебни околности што укажуваат дека тој ќе го повтори кривичното дело за краток временски период, соопшти судот.

Осомничениот вчера ја презентираше својата одбрана на рочиште во Вишото јавно обвинителство во Белград.

Наредбата за спроведување на истрагата го товари Милиќ за кривични дела непријавување на кривичното дело и сторителот и помагање на сторителот по извршувањето на кривичното дело.

Покрај овој осомничен, наредбата за спроведување на истрагата опфаќа уште девет лица, кои ќе бидат сослушани во обвинителството во рамките на законскиот рок на притвор, за што јавноста ќе биде навремено информирана.