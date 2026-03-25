Зверев последен четвртфиналист на турнирот Мајами

25/03/2026 08:52

Германскиот тенисер Александар Зверев ноќеска го победи Французинот Квентин Алис во четвртото коло на Мастерсот во Мајами.

Мечот траеше 1 час и 46 минути и заврши со резултат 7:6 (7:4) и 7:6 (7:1).

Зверев, четврти на светската ранг-листа, сервираше 16 аса, направи една двојна грешка и не успеа да реализира ниту еден од своите шест брејк топки. 

Алис, 111-ти во светот, сервираше 12 аса, направи две двојни грешки и не реализираше ниту еден брејк топ.

Во четвртфиналето, Зверев ќе се соочи со Франциско Черундоло (Аргентина), кој го победи Французинот Уго Хамберт (6:4, 6:3).

Мастерсот во Мајами се игра за награден фонд: 9,4 милиони долари. 

Поврзани содржини

Арсенал без Езе околу еден месец
Денвер го победи Феникс на гости, Јокиќ оствари трипл-дабл
Крај на една ера: Мохамед Салах го напушта Ливерпул
Македонските фудбалери отпатуваа за Копенхаген
Испишана историја на скијањето: Кристалниот глобус за прв пат оди во Јужна Америка
Нема проширување на Лигата на шампионите
Познати се четвртфиналните двојки на Мастерсот во Мајами
ФИФА откажа 2.000 хотелски резервации за СП 2026 година во Филаделфија

Најчитани