Флорентино Перез останува претседател на Реал, доаѓа ли Мурињо

Флорентино Перез победи на претседателските избори во Реал Мадрид, објавија шпанските медиуми, „COPE“, „Marca“ и „As“.

Противкандидат на Перез беше Енрике Рикелме.

Ова е осма последователна победа на 79-годишникот на претседателските избори во Мадрид. Според „COPE“, Перез доби 64,1 процент од гласовите. Ова значи дека ќе остане на функцијата до 2030 година.

Претходно, Перез објави дека доколку биде реизбран, Жозе Мурињо ќе стане нов главен тренер на „Лос Бланкос“.